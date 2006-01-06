Ларионов о «Матч ТВ»: «Полный непрофессионализм. Ребята потрясающе играют за золото, а в это время показывают матч 10-летней давности»

Теги молодежная сборная России телевидение молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов Матч ТВ Р-Спорт Хоккей

Тренер молодежной сборной Игорь Ларионов высказался о том, что канал «Матч ТВ» показал финал МЧМ 2011 года вместо игры Канада – Россия (4:3).

«Такие вещи не должны происходить. Какая-то непонятная акция с этой трансляцией. Это полный непрофессионализм, это большой минус для этого телеканала.

Наши ребята играют за золото, играют потрясающе, а в это время показывают матч десятилетней давности. Зачем? Это не очень хорошо», – сказал Ларионов.

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