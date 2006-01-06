Канделаки о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Прогноз погоды не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома»

Генеральный продюсер Тина Канделаки прокомментировала показ матча Канада – Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.

«Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».

По-моему, «манипуляция» – это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта.

Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов.

Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», – написала Канделаки.

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