Канделаки о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Прогноз погоды не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома»

Теги молодежная сборная России телевидение молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала показ матча Канада – Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.

«Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».

По-моему, «манипуляция» – это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта.

Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов.

Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», – написала Канделаки.

Депутат Госдумы Дегтярев поздравил молодежку с победой: «Настоящая «Красная машина»!» Видимо, он смотрел финал МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» вместо финала МЧМ-2020 показал финал-2011. Некоторые болельщики думали, что Россия выиграла 🤯

Опрос

По какому каналу вы смотрели финал МЧМ?

10391 голос
  • по «Матч ТВ»
    20%
  • по Первому
    80%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья