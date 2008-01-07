Кубок Англии. Жеребьевка. «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», «Ман Сити» – с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халлом» и другие пары

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
Сформировавшиеся пары представлены ниже. В некоторых случаях участников 4-го раунда еще предстоит определить в переигровках матчей 3-го.
«Халл Сити» – «Челси»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Борнмут» – «Арсенал»
«Нортхэмптон Таун» – «Дерби Каунти»
«Брентфорд» – «Лестер Сити»
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»
«Вест Хэм Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион»
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
«Бернли» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Барнсли»
«Бристоль Сити» / «Шрусбери Таун» – «Ливерпуль»
«Рочдейл» / «Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед»
«Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»
«Рединг» / «Блэкпул» – «Кардифф Сити» / «Карлайл Юнайтед»
«Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм Хотспур»
«Уотфорд» / «Транмер Роверс» – «Манчестер Юнайтед» / «Вулверхэмптон Уондерерс»
Матчи 4-го раунда должны состояться 24-27 января.