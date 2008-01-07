Кубок Англии. Жеребьевка. «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», «Ман Сити» – с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халлом» и другие пары

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Шеффилд Юнайтед Рединг Портсмут Манчестер Сити Мидлсбро Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Бирмингем Тоттенхэм Вест Бромвич Вулверхэмптон Дерби Каунти Норвич Сити Саутгемптон Халл Кардифф Сити Лестер Куинз Парк Рейнджерс Шеффилд Уэнсдей Блэкпул Ковентри Барнсли Бернли Бристоль Роверс Транмер чемпионшип Нортхэмптон Борнмут Карлайл Юнайтед Миллуолл Бристоль Сити Брентфорд Рочдейл Шрусбери Оксфорд Юнайтед Футбол

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

Сформировавшиеся пары представлены ниже. В некоторых случаях участников 4-го раунда еще предстоит определить в переигровках матчей 3-го.

«Халл Сити» – «Челси»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Борнмут» – «Арсенал»

«Нортхэмптон Таун» – «Дерби Каунти»

«Брентфорд» – «Лестер Сити»

«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион»

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Бернли» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Барнсли»

«Бристоль Сити» / «Шрусбери Таун» – «Ливерпуль»

«Рочдейл» / «Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед»

«Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»

«Рединг» / «Блэкпул» – «Кардифф Сити» / «Карлайл Юнайтед»

«Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм Хотспур»

«Уотфорд» / «Транмер Роверс» – «Манчестер Юнайтед» / «Вулверхэмптон Уондерерс»

Матчи 4-го раунда должны состояться 24-27 января.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья