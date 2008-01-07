Кубок Англии. Жеребьевка. «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», «Ман Сити» – с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халлом» и другие пары

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

Сформировавшиеся пары представлены ниже. В некоторых случаях участников 4-го раунда еще предстоит определить в переигровках матчей 3-го.

«Халл Сити» –

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Борнмут» –

«Нортхэмптон Таун» – «Дерби Каунти»

«Брентфорд» – «Лестер Сити»

«Миллуолл» –

«Вест Хэм Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион»

– «Фулхэм»

«Бернли» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Барнсли»

«Бристоль Сити» / «Шрусбери Таун» –

«Рочдейл» / «Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед»

«Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»

«Рединг» / «Блэкпул» – «Кардифф Сити» / «Карлайл Юнайтед»

«Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм Хотспур»

«Уотфорд» / «Транмер Роверс» – «Манчестер Юнайтед» / «Вулверхэмптон Уондерерс»

Матчи 4-го раунда должны состояться 24-27 января.