Дебют Ковальчука в «Монреале»: 10-е очко в сезоне, 4 броска, 6 хитов и «+2» за 19:25

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук дебютировал за канадский клуб в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (2:3).

Россиянин провел на льду 19 минут 25 секунд (2:28 – в большинстве, полезность «+2»), выступил ассистентом при второй шайбе Бена Чиарота и нанес 4 броска в створ.

Также применил 6 силовых приемов и сделал 1 блок-шот. Его назвали третьей звездой встречи.

В активе игрока стало 10 (3+7) очков в 18 матчах текущего сезона.

Добавим, что в истории «Канадиенс» 36-летний Ковальчук стал третьим самым возрастным дебютантом, набравшим очко в первом матче.

До него это удалось 38-летнему Джеку Лавиолетту (1917 год) и 37-летнему Роберту Лангу (2008 год).