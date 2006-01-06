«Ман Сити» хочет укрепить оборону и центр поля. Клуб следит за защитником «Шахтера» Матвиенко

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«Манчестер Сити» хочет укрепить оборону в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, а также игроком «Шахтера» Николаем Матвиенко. Об интересе англичан к Матвиенко в начале декабря сообщал Betting Insider.

В прошлом году Шкриньяр подписал с «Интером» новый контракт сроком до июня 2023 года, чтобы осуществить его трансфер, «Сити» почти наверняка придется потратить более 62 млн фунтов. Срок контракта Матвиенко истекает через 1,5 года, и его переход был бы для клуба менее затратным.

Кроме того, «Сити» следит за защитником «Борнмута» Натаном Аке и игроком «Лестера» Чагларом Сеюнджю.

Основную работу на трансферном рынке клуб намерен провести после окончания сезона. В частности, речь идет об укреплении центра полузащиты, поскольку Фернандиньо в мае исполняется 35 лет. Так, «Сити» рассматривает возможность трансфера хавбека «Тоттенхэма» Харри Уинкса, который перестал получать игровую практику после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера «шпор».

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