«Ман Сити» хочет укрепить оборону и центр поля. Клуб следит за защитником «Шахтера» Матвиенко

хочет укрепить оборону в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб интересуется защитником Миланом Шкриньяром, а также игроком «Шахтера» Николаем Матвиенко. Об интересе англичан к Матвиенко в начале декабря сообщал Betting Insider.

В прошлом году Шкриньяр подписал с «Интером» новый контракт сроком до июня 2023 года, чтобы осуществить его трансфер, «Сити» почти наверняка придется потратить более 62 млн фунтов. Срок контракта Матвиенко истекает через 1,5 года, и его переход был бы для клуба менее затратным.

Кроме того, «Сити» следит за защитником «Борнмута» Натаном Аке и игроком Чагларом Сеюнджю.

Основную работу на трансферном рынке клуб намерен провести после окончания сезона. В частности, речь идет об укреплении центра полузащиты, поскольку Фернандиньо в мае исполняется 35 лет. Так, «Сити» рассматривает возможность трансфера хавбека Харри Уинкса, который перестал получать игровую практику после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера «шпор».