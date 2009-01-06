Юрлова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни. Ее заменит Поршнева

Российская биатлонистка пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни. Ее заменит .

«Сборная России по биатлону проводит короткий сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе команды все участники январских этапов Кубков мира, кроме Екатерины Юрловой-Перхт.

Она заболела, и в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева, которая вместе с Семеном Сучиловым также работала на сборе. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований», – сообщается в инстаграме Союза биатлонистов России (СБР).

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.