Юрлова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни. Ее заменит Поршнева

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Анастасия Поршнева (Морозова) Оберхоф Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни. Ее заменит Анастасия Поршнева.

«Сборная России по биатлону проводит короткий сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе команды все участники январских этапов Кубков мира, кроме Екатерины Юрловой-Перхт.

Она заболела, и в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева, которая вместе с Семеном Сучиловым также работала на сборе. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований», – сообщается в инстаграме Союза биатлонистов России (СБР).

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.

 
 
 
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Сборная России по биатлону проводит короткий сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе команды все участники январских этапов Кубков мира кроме Екатерины Юрловой-Перхт. Она заболела, и в Оберхофе её заменит Анастасия Поршнева, которая вместе с Семеном Сучиловым также работала на сборе. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований. 📷 Артем Истомин

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)

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