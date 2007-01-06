«Бавария» отправила «Реалу» запрос по Хакими. Он играет в «Боруссии» на правах аренды

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«Бавария» отправила руководству «Реала» запрос о будущем защитника Ашрафа Хакими, который выступает в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

По информации Marca, мюнхенский клуб привлекло умение Хакими играть на обоих флангах обороны, а также в центре поля. Аренда защитника в «Боруссии» заканчивается 30 июня этого года. Перед заключением арендного соглашение Хакими продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.

Сообщается, что ни игрок, ни мадридский клуб еще не приняли окончательного решения о том, что будут делать после окончания аренды в Дортмунде. Родная позиция Хакими – правый фланг обороны, а там уже долгое время играет Дани Карвахаль. Кроме того, в составе «Реала» есть еще и Альваро Одриосола.

На решение «Реала» также может повлиять мысль о том, что в Ла Лиге Хакими будет чувствовать себя не так уверенно, как в Бундеслиге.

Хакими перешел в «Боруссию» летом 2018 года. Стороны заключили соглашение об аренде на два года без права выкупа игрока.

В этом сезоне 21-летний защитник сыграл за «Боруссию» в 17 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. 

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