Смолов может перейти в «Эспаньол» на этой неделе (Diario La Grada)

Форвард «Локомотива» Федор Смолов попал в сферу интересов «Эспаньола».
По информации Diario La Grada, каталонцы активизировались в переговорах о трансфере 29-летнего игрока сборной России и надеются оформить сделку на этой неделе.
При этом приоритет «Эспаньола» – нападающий «Бенфики» Рауль де Томас. 25-летний испанец выступал ранее за вторую команду «Реала».
Контракт Смолова с «Локо» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
Статистику игрока можно найти здесь.
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