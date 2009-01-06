Смолов может перейти в «Эспаньол» на этой неделе (Diario La Grada)

Форвард ива» Федор Смолов попал в сферу интересов «Эспаньола».

По информации Diario La Grada, каталонцы активизировались в переговорах о трансфере 29-летнего игрока сборной России и надеются оформить сделку на этой неделе.

При этом приоритет – нападающий «Бенфики» Рауль де Томас. 25-летний испанец выступал ранее за вторую команду «Реала».

Контракт Смолова с «Локо» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.

Статистику игрока можно найти здесь.

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