НБА. «Филадельфия» – «Оклахома», «Сан-Антонио» принимает «Милуоки» и другие матчи

В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.
Испытывающая проблемы на старте сезона «Филадельфия» принимает сенсационную «Оклахому», «Сан-Антонио» дома играет с «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бонга (6), Томас (5), Смит (5), Макрэй (4), Маинми (3), Браун (2), Пасечник (1), Пэйтон (0), Мэтьюз (0).
- Бостон
- Браун (7), Хэйворд (6), Грин (2), Тейтум (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Смарт (0), Г. Уильямс (0), Тайс (0), Кантер (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Зеллер (10), Грэм (5), Розир (4), Монк (3), Бриджес (3), Вашингтон (2), Бийомбо (2), Бэйкон (0).
- Индиана
- Лэмб (5), Уоррен (4), Тернер (4), А. Холидэй (3), Дж. Холидэй (3), Самнер (2), Макдермотт (2), Сабонис (2), Битадзе (2), Макконнелл (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Юта
- Митчелл (0), Богданович (0), Инглс (0), О'Нил (0), Гобер (0).
- Дата проведения
- 7 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 7 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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