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    НБА. «Филадельфия» – «Оклахома», «Сан-Антонио» принимает «Милуоки» и другие матчи

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    В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей. 

    Испытывающая проблемы на старте сезона «Филадельфия» принимает сенсационную «Оклахому», «Сан-Антонио» дома играет с «Милуоки» Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Бостон 42:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью
    Вашингтон
    Бонга (6), Томас (5), Смит (5), Макрэй (4), Маинми (3), Браун (2), Пасечник (1), Пэйтон (0), Мэтьюз (0).
    Бостон
    Браун (7), Хэйворд (6), Грин (2), Тейтум (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Смарт (0), Г. Уильямс (0), Тайс (0), Кантер (0).

    Шарлотт – Индиана 40:42 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью
    Шарлотт
    Зеллер (10), Грэм (5), Розир (4), Монк (3), Бриджес (3), Вашингтон (2), Бийомбо (2), Бэйкон (0).
    Индиана
    Лэмб (5), Уоррен (4), Тернер (4), А. Холидэй (3), Дж. Холидэй (3), Самнер (2), Макдермотт (2), Сабонис (2), Битадзе (2), Макконнелл (0).

    Филадельфия – Оклахома-Сити 50:47 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Бруклин 52:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью
    Орландо
    Фульц (9), Айванду (5), Гордон (3), Фурнье (2), Вучевич (0 + 8 подборов).
    Бруклин
    Харрис (8), Динуидди (3), Принс (3), Темпл (1), Аллен (0).

    Атланта – Денвер 24:21 (1 четверть)
    Дата проведения
    7 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (0), Хертер (0), Хантер (0), Фернанду (0), Коллинз (0).
    Денвер
    Мюррэй (0), Харрис (0), Бартон (0), Миллсэп (0), Йокич (0).

    Новый Орлеан – Юта
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Новый Орлеан
    Болл (0), Редик (0), Харт (0), Ингрэм (0), Фэйворс (0).
    Юта
    Митчелл (0), Богданович (0), Инглс (0), О'Нил (0), Гобер (0).

    Сан-Антонио – Милуоки
    Дата проведения
    7 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Чикаго
    Дата проведения
    7 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Голден Стэйт
    Дата проведения
    7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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