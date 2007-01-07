«Нэшвилл» уволил Лавиолетта

отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта.

Также тренерский штаб команды покинул Кевин Маккарти.

На данный момент «Нэшвилл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 41 матче.

55-летний Лавиолетт работал в «Предаторс» с 2014 года. С сезона-2014/15 он одержал 248 побед с клубом.

В 2017 году Лавиолетт вывел «Нэшвилл» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «Предаторс» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.