Единая лига ВТБ. «Химки» – ЦСКА, «Зенит» сыграет в гостях с «Цмоки-Минском»

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В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на Арене Мытищи встретятся два лидера турнира – «Химки» и московский ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в гостях с белорусским «Цмоки-Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Химки – ЦСКА 64:54 (3 четверть)
Дата проведения
6 января, 15.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Зенит
Дата проведения
6 января, 17.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 10-3, «Локомотив-Кубань» – 8-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Астана» – 5-6, «Зелена-Гура» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-7, «Парма» – 3-9, «Цмоки-Минск» – 2-9. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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