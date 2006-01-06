Единая лига ВТБ. «Химки» – ЦСКА, «Зенит» сыграет в гостях с «Цмоки-Минском»

В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ на Арене Мытищи встретятся два лидера турнира – «Химки» и московский ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в гостях с белорусским «Цмоки-Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 10-3, «Локомотив-Кубань» – 8-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Астана» – 5-6, «Зелена-Гура» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-7, «Парма» – 3-9, «Цмоки-Минск» – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Голограммы, экзоскелеты, смешанный баскетбол – фантазируем, какими «технологиями и инновациями» удивит нас Единая лига на МВЗ

Все главные баскетбольные новости – в Телеграме