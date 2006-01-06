ATP Cup. Россия – Норвегия. Хачанов в 5 утра по Москве сыграет с Дурасовичем, Медведев – с Руудом

7 января на ATP Cup сборная России встречается с Норвегией. Сейчас Россия, уже победившая Италию (3:0) и США (2:1), возглавляет группу.
Карен Хачанов сыграет с Виктором Дурасовичем, Даниил Медведев – с Каспером Руудом.
Первый матч начнется в 5:00 по московскому времени.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа D
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Россия
|6
|2
|0
|5-1
|Италия
|6
|1
|1
|2-4
|США
|6
|0
|2
|2-4
|Норвегия
|6
|1
|1
|3-3
Россия – Норвегия
Карен Хачанов (Россия) – Виктор Дурасович (Норвегия)
Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия)
Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия)
Италия – США
Стефано Травальи (Италия) – Тэйлор Фриц (США)
Фабио Фоньини (Италия) – Джон Изнер (США)
Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США)