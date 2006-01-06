ATP Cup. Россия – Норвегия. Хачанов в 5 утра по Москве сыграет с Дурасовичем, Медведев – с Руудом

7 января на ATP Cup сборная России встречается с Норвегией. Сейчас Россия, уже победившая Италию (3:0) и США (2:1), возглавляет группу.

Карен Хачанов сыграет с Виктором Дурасовичем, Даниил Медведев – с Каспером Руудом.

Первый матч начнется в 5:00 по московскому времени.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап





Группа D

Команды Встречи W L Баланс Россия 6 2 0 5-1 Италия 6 1 1 2-4 США 6 0 2 2-4 Норвегия 6 1 1 3-3

Россия – Норвегия

Карен Хачанов (Россия) – Виктор Дурасович (Норвегия)

Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия)

Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия)

Италия – США

Стефано Травальи (Италия) – Тэйлор Фриц (США)

Фабио Фоньини (Италия) – Джон Изнер (США)

Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США)