Де Росси завершил карьеру игрока

Экс-полузащитник «Ромы» подтвердил информацию об уходе из «Бока Хуниорс» и завершении карьеры игрока.

«Дело не в проблеме с травмами или какой-либо другой серьезной проблеме на самом деле. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я особенно скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял это решение, оно окончательное.

Все пытались убедить меня в обратном, предлагали провести здесь больше времени, но решение было принято, и в этом нет ничего странного. Я оставляю здесь частичку своего сердца, поскольку никто не может понять, что значит играть на «Бомбонере» и быть в раздевалке «Боки». Это был уникальный опыт.

Меня приняли здесь как брата, и я никогда этого не забуду. Я продолжу смотреть матчи «Боки» и уверен, что вернусь в будущем, чтобы побывать на трибунах. Я принял свое решение еще в октябре, но решил, что будет правильно вернуться сюда и сказать людям об этом лично в знак уважения.

Вместе с этим клубом, который навсегда сохранит место в моем сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Но я, конечно, продолжу работать в футболе», – сказал Де Росси на прощальной пресс-конференции в Аргентине.

В составе «Ромы» 36-летний футболист завоевал два Кубка Италии и Суперкубок. Де Росси провел за римлян 616 матчей во всех турнирах и занимает второе место в истории после Франческо Тотти.

Со сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году. Подробную статистику Де Росси можно изучить здесь.

Де Росси мечтал играть за «Боку». А «Бока» очень хотела подписать Буффона, Пирло и Гаттузо