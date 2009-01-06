«Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова. Запросов от «Эспаньола» не поступало (Betting Insider)

«Локомотив» не получал обращений от «Эспаньола» по поводу трансфера нападающего Федора Смолова, сообщает Betting Insider. Испанский клуб также не связывался с представителями футболиста.

Ранее испанское издание Diario La Grada сообщило о намерении «Эспаньола» оформить трансфер Смолова на этой неделе.

По данным Betting Insider, единственным запросом в «Локомотив» по Смолову было предложение «Фейеноорда» об аренде игрока. Представители московского клуба отклонили этот вариант в связи с травмой Луки Джорджевича и задержки с возвращением в строй Джефферсона Фарфана.

Россиянин уже выступал в чемпионате Голландии за «Фейеноорд» в сезоне-2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

Контракт Смолова с «Локо» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.