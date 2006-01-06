Полузащитник -2» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином», сообщает журналист Сергей Егоров.

«Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана.

Повторю основные нюансы:

– контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;

– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

– «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

– уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.

Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года.

Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу и в итоге потерять футболиста, потенциально – лидера команды на долгое время.

Для «Рубина» же это суперработа:

– подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

– сумма трансфера – бесплатно;

– уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

– напоминаю – с нового сезона начнет действовать новый лимит в формате «8+17», – написал Егоров.

В нынешнем сезоне РПЛ Солтмурад провел два матча за главную команду. За «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ он сыграл 18 раз, забив 4 гола.