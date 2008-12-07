😮 «Ман Сити» проиграл «МЮ» и на 14 очков отстал от «Ливерпуля»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

В центральном матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию. «Манчестер Сити» остается на 3-м месте в Премьер-лиге. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло 14 очков.

«МЮ» поднялся на 5-е место и уступает идущему в зоне Лиги чемпионов «Челси» 5 очков.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
7 декабря, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23, пенальти Рэшфорд, 0:2 – 29 Марсьяль, 1:2 – 85 Отаменди.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз (Отаменди, 59), Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 86), де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 65), Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу (Янг, 88), Лингард (Туанзебе, 89), Джеймс, Мактомини, Фред, Марсьяль (Перейра, 74), Рэшфорд.
Предупреждения:
Бернарду Силва (22), Де Хеа (54), Перейра (74), де Брюйне (79), Уокер (90).

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