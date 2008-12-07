😮 «Ман Сити» проиграл «МЮ» и на 14 очков отстал от «Ливерпуля»

В центральном матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию. «Манчестер Сити» остается на 3-м месте в Премьер-лиге. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло 14 очков.

«МЮ» поднялся на 5-е место и уступает идущему в зоне Лиги чемпионов «Челси» 5 очков.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги