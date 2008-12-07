😮 «Ман Сити» проиграл «МЮ» и на 14 очков отстал от «Ливерпуля»

В центральном матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию. «Манчестер Сити» остается на 3-м месте в Премьер-лиге. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло 14 очков.
«МЮ» поднялся на 5-е место и уступает идущему в зоне Лиги чемпионов «Челси» 5 очков.
- Дата проведения
- 7 декабря, 20.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз (Отаменди, 59), Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 86), де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 65), Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу (Янг, 88), Лингард (Туанзебе, 89), Джеймс, Мактомини, Фред, Марсьяль (Перейра, 74), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Бернарду Силва (22), Де Хеа (54), Перейра (74), де Брюйне (79), Уокер (90).