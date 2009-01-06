Лингард начал сотрудничать с Райолой. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2021 года

Полузащитник Джесси Лингард сменил агента, сообщает Daily Mail.

По информации источника, теперь 27-летний англичанин сотрудничает с агентом . Это стало частью стратегии специалиста по увеличению числа клиентов среди английских игроков.

В «Юнайтед» уже знают о том, что Лингард начал сотрудничать с Райолой. В частном порядке в клубе признают, что это усложнит дальнейшее сотрудничество с хавбеком, учитывая трудные отношения между «МЮ» и агентом.

Теперь будущее Лингарда в «Юнайтед» под вопросом. Срок контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года, однако в нем прописана опция продления еще на сезон. Таким образом, Лингард стал клиентом Райолы в период, когда нужно начинать переговоры о продлении контракта с клубом.

В этом сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 18 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.