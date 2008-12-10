НБА. «Сакраменто» вырвал победу у «Хьюстона», «Индиана» уступила «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей.

«Сакраменто» благодаря трехочковому попаданию Немани Бьелицы с сиреной вырвал победу у «Хьюстона». «Индиана» уступила «Клипперс» Джорджа и Ленарда.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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