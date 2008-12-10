НБА. «Сакраменто» вырвал победу у «Хьюстона», «Индиана» уступила «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Сакраменто» благодаря трехочковому попаданию Немани Бьелицы с сиреной вырвал победу у «Хьюстона». «Индиана» уступила «Клипперс» Джорджа и Ленарда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Брогдон (20), Сабонис (18 + 22 подбора), Лэмб (12), Уоррен (12 + 8 подборов), Тернер (5) – старт; Макдермотт (17), Макконнелл (8), А. Холидэй (4), Дж. Холидэй (3), Самнер (0), Битадзе (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Уокер (22 + 7 передач), Браун (20 + 7 подборов), Тейтум (19 + 11 подборов), Хэйворд (14), Тайс (10) – старт; Кантер (7), Пуарье (4), Уонамейкер (3), Эдвардс (3), Г. Уильямс (3), Оджелей (3), Грин (2).
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Ингрэм (31), Холидэй (20), Окафор (9), Редик (3), Уильямс (2 + 8 подборов) – старт; Хэйс (13), Харт (12), Болл (6 + 7 подборов), Мелли (4), Александер-Уокер (3).
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (32 + 15 подборов + 8 передач), Миддлтон (20 + 9 подборов), Б. Лопес (9), Бледсоу (6 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (6) – старт; Дивинченцо (12), Ильясова (11), Хилл (10), Р. Лопес (4), Коннотон (0), Корвер (0).
- Орландо
- Фурнье (26), Фульц (13 + 9 передач), Айзек (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Гордон (10 + 13 подборов), Берч (2) – старт; Росс (23), Огастин (13), Картер-Уильямс (2), Бамба (2), Джефферсон (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Уэстбрук (34 + 8 передач + 6 потерь), Харден (27 + 10 передач + 8 потерь), Капела (13 + 17 подборов), Хауз (11), Такер (10 + 19 подборов) – старт; Маклемор (12), Кларк (11), Clemons (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Лавин (20 + 11 подборов + 6 передач), Картер (14), Маркканен (13 + 8 подборов), Саторански (10 + 11 передач), Данн (3) – старт; Гэффорд (14), Валентайн (13), Янг (5), Уайт (0 + 8 подборов), Арчидиаконо (0), Харрисон (0).
- Торонто
- Сиакам (22), Пауэлл (17), Лаури (11 + 7 подборов + 7 передач), Ануноби (10), Марк Газоль (9 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Ибака (11 + 14 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Буше (5), Дэвис (2), Миллер (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (26), Гобер (19 + 17 подборов), Богданович (13), Инглс (9 + 8 передач), О'Нил (0) – старт; Ньянг (7), Брэдли (6), Экзам (4), Грин (4), Мудиай (2), Уильямс-Госс (0), Морган (0), Дэвис (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
- Букер (26 + 7 передач), Убре (24), Шарич (20 + 9 подборов), Рубио (16 + 14 передач), Камински (6) – старт; Бэйнс (12), К. Джонсон (10), Бриджес (9 + 8 подборов), Диалло (2), Картер (0), Джером (0), Окобо (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Расселл (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 8 подборов), Грин (16), Паскалл (5), Робинсон (4 + 8 подборов) – старт; Беркс (18 + 7 подборов + 6 передач), Спеллмен (10), Bowman (8), Крисс (4), Эванс (2), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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