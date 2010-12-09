Королевская федерация футбола Испании назначила судью на матч «Барселоны» с .

На игре будет работать бригада во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом. Для него это класико станет четвертым в карьере. Он дважды удалял защитника «Реала» Серхио Рамоса: в сезоне-2015/16 на «Камп Ноу» и в сезоне-2016/17 на «Сантьяго Бернабеу». В матче сезона-2015/16 судья также отменил гол хавбека мадридцев Гарета Бэйла.

Судье с Канарских островов будут помогать Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Перес Наранхо. Видеоарбитром этой встречи впервые будет Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, а его ассистентом станет Хон Нуньес Фернандес.

Матч «Барселоны» с «Реалом» состоится на «Камп Ноу» 18 декабря. Он был перенесен из-за протестов в Каталонии.