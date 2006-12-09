Тарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года.

«Я думаю, найдутся люди в России, которые и по своему образованию, и по своей душе, и по своей преданности, и по своему разуму будут соответствовать настоящему понятию «руководитель».

Это непростое дело! Не все время должна тасоваться одна и та же колода! И так их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться?

Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это.

А если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь», – сказала Тарасова.

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