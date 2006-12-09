Тарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Владимир Путин WADA Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года.

«Я думаю, найдутся люди в России, которые и по своему образованию, и по своей душе, и по своей преданности, и по своему разуму будут соответствовать настоящему понятию «руководитель».

Это непростое дело! Не все время должна тасоваться одна и та же колода! И так их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться?

Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это.

А если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь», – сказала Тарасова.

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