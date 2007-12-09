«Динамо» интересуется Байрамяном. Ему могут увеличить зарплату в несколько раз

хочет приобрести полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

Об этом Betting Insider стало известно из источника в окружении московского клуба. Руководство «Динамо» связывалось с представителями игрока и уже готовит предложение по трансферу. В московском клубе надеются, что отпустит игрока за разумную сумму.

Также известно, что футболисту готовы предложить зарплату в несколько раз больше, чем в действующем контракте.

В этом сезоне РПЛ Байрамян забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 играх. Футболист выступает за «Ростов» с 2011 года, а также играл на правах аренды в «Роторе», «Волгаре» и «Рубине».