Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

РПЛ провела презентацию своего экономического исследования.

Наиболее свежие данные в отчете касаются 2018 финансового года. По его итогам доходы клубов РПЛ составили 59,4 миллиарда рублей. В 2017-м было 56,8 млрд.

Расходы клубов РПЛ по итогам 2018 финансового года – 57,6 миллиарда рублей. В 2017-м было 58,5 млрд.

(Иллюстрация взята из экономического исследования РПЛ)

Положительная разность между доходами и расходами достигнута лишь во второй раз за семилетний период. Важную роль в этом сыграли поступления от и трансферы.

«Доходы и расходы клубов РПЛ анализировались за каждый финансовый год. Совокупные значения расходов включают в себя все операционные и неоперационные затраты клубов, в том числе издержки по обслуживанию долга и прочие финансовые расходы, а также часть затрат, являющихся неденежными. К ним, например, относится амортизация регистраций [трансферных контрактов] игроков.

В 2018 году совокупные доходы клубов увеличились на 4,6%, при этом расходы сократились, что позволило клубам продемонстрировать положительный финансовый результат.

В 2018 году заметный рост в общих доходах клубов РПЛ продемонстрировали поступления от УЕФА и прочие доходы. В первом случае положительное влияние оказало как увеличение общего пула призовых для клубов, участвующих в еврокубках, так и более удачные выступления российских клубов в них. Рост же суммы прочих доходов стал возможен, в первую очередь, благодаря успешной трансферной кампании клубов РПЛ летом 2018 года: согласно информации из открытых источников, за трансферы Александра Головина, Витиньо (оба – ) и Куинси Промеса («Спартак») клубы получили свыше 60 миллионов евро, а общий трансферный баланс всех клубов составил около 22 млн евро», – отмечено в комментарии.

В структуре доходов преобладают спонсорские и прочие коммерческие. Доля этой категории – свыше 47 процентов.

(Иллюстрации взяты из экономического исследования РПЛ)