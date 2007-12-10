«Арсенал» впервые победил при Юнгберге и поднялся на 9-е место в АПЛ

Теги Фредрик Юнгберг Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» победил в гостях «Вест Хэм» (3:1) в 16-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, «канониры» выиграли первый матч под руководством Фредрика Юнгберга и поднялись на 9-е место в таблице.

Ранее были ничья с «Норвичем» (2:2) и поражение от «Брайтона» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вест Хэм – Арсенал 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
9 декабря, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Огбонна, 1:1 – 60 Мартинелли, 1:2 – 66 Пепе, 1:3 – 69 Обамеянг.
Вест ХэмМартин, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл (Масуаку, 51), Снодграсс (Холланд, 78), Нобл, Райс, Форнальс, Фелипе Андерсон (Аллер, 70), Антонио.
АрсеналЛено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Папастатопулос, Тирни (Колашинац, 29), Джака (Гендузи, 86), Торрейра, Пепе (Нелсон, 88), Озил, Мартинелли, Обамеянг.
Предупреждения:
Снодграсс (24), Крессуэлл (49).

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