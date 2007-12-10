«Арсенал» победил в гостях «Вест Хэм» (3:1) в 16-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, «канониры» выиграли первый матч под руководством Фредрика Юнгберга и поднялись на 9-е место в таблице.

Ранее были ничья с «Норвичем» (2:2) и поражение от «Брайтона» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги