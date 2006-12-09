Ананидзе и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой (Sport24)

Полузащитники Жано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Sport24.

Зимой клуб займется поиском вариантов для продолжения карьеры футболистов.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. В нынешнем сезоне 27-летний грузин провел 6 игр в РПЛ.

Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в январе 2019 года. 23-летний россиянин сыграл 11 матчей в этом сезоне чемпионата России.

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