Путин – о решении WADA: «Если нет претензий к ОКР, то страна должна выступать под национальным флагом»

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта.

«Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия.

В данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы их проанализировали специалисты и юристы.

Любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом.

Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают, думаю, что и специалисты WADA тоже.

Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», – сказал Путин на пресс-конференции после саммита президентов в Нормандском Формате.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА