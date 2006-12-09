Геркус о санкциях WADA: «Нацистскую Германию забанили в 1948-м, Россию – на три Олимпиады подряд»

Экс-президент «Локомотива» прокомментировал решение Исполкома WADA отстранить Россию на 4 года за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

«После того как нацистская Германия проиграла войну, МОК тоже ее забанил, и в играх 1948 года немецких спортсменов не было.

Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд», – написал Геркус в твиттере.

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА