❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства ( ) принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса . Сообщается, что решение принято единогласно.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить агентство статуса, отстранить Россию от международных стартов на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. Российские чиновники не смогут посещать Олимпийские игры и другие крупные турниры. Также российская сторона выплатит штраф.

Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

У российской стороны 21 день на апелляцию по поводу решения WADA.

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