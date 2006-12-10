Овечкин против «Коламбуса»: гол, передача, 6 бросков в створ, 9 хитов, 3-я звезда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Коламбусом» (2:5) и был признан третьей звездой.

Россиянин прервал 3-матчевую серию без очков. Всего в 32 играх сезона Овечкин набрал 33 (21+12) балла.

Сегодня он провел на льду 20:22 (4:30 – в большинстве), нанес 6 бросков в створ ворот, применил 9 силовых приемов, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «0».