Президент ИИХФ Фазель: «Невозможно перенести ЧМ и МЧМ из России. Хотим провести турниры здесь»

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Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал санкции WADA в отношении России.

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее.

Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание – провести эти турниры в России», – сказал Фазель.

Напомним, что в 2021 году женский чемпионат мира пройдет в Уфе, в 2022 году – молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, в 2023 году – чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА

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