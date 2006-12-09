Александр Егоров: «Слова Гинера не буду комментировать. Примем решение внутри РФС»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес.

Гинер после матча с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и обвинил его во взяточничестве.

«ЦСКА, по всей видимости, напишет обращение. Предлагаю перенести разговор после принятия решения экспертной комиссией.

Комментировать заявление Гинера не буду. Проведем рабочую встречу, внутри РФС посоветуемся и примем решение, как оценить ситуацию», — заявил Егоров.

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»