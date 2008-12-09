Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило против любой идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх.

«WADA против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Названия страны не должно быть ни в каком виде, никакой идентификации», – сообщает главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде-2018 в , были частью команды «Олимпийских атлетов из России». На Играх в Корее они участвовали под флагом Международного олимпийского комитета ( ).

Решение Исполкома WADA противоречит олимпийской хартии, так как если не отстранен, то спортсмены должны выступать в составе команды Олимпийского комитета России.

Запрет на выступление россиян распространяется на 4 года: в этот период пройдут летние Игры-2020 в Токио и зимняя Олимпиада-2022 в .

Онлайн: Россию забанили в спорте на 4 года, две Олимпиады без флага и гимна, никаких топ-турниров дома

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА