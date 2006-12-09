Григорий Родченков: «Нужно пересмотреть результаты Лондона-2012 и Сочи-2014. Поколение спортсменов лишилось медалей из-за русских мошенников»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории WADA Григорий Родченков прокомментировал решение Исполкома отстранить Россию от крупных международных турниров на 4 года.

«Я давно ждал сегодняшнего решения насчет того, что Россия не соответствует кодексу WADA и не сможет участвовать в Олимпийских играх. Наконец-то мошенничество, ложь и фальсификации невероятных масштабов наказаны в полном объеме.

Но впереди еще много дел. Лица, причастные к коррупции в отдельных видах спорта, таких как легкая атлетика, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон и бобслей, должны быть наказаны задним числом.

Результаты Олимпийских игр в и Сочи должны быть проанализированы и пересмотрены с учетом новых знаний, полученных к сегодняшнему дню. У нас есть всего несколько месяцев для повторного анализа образцов из Лондона-2012, потому что по правилам WADA для анализа есть всего 8 лет.

Существует целое поколение чистых спортсменов, которые с болью оставили свои мечты и потеряли медали из-за русских мошенников. Нам нужно принять самые решительные действия, чтобы восстановить справедливость.

Весь мир затаил дыхание в ожидании принятия Антидопингового закона Родченкова. Допингисты работают не в одиночку. Есть врачи, тренеры и менеджеры, которые давали запрещенные препараты, консультировали и защищали их.

В спонсируемой государством допинговой схеме существует также и государственная защита мошенников, включая чиновников, свидетелей и функционеров, которые лгут под присягой и фальсифицируют доказательства. Эти люди настоящие преступники, и Антидопинговый закон Родченкова позволит привлечь их к ответственности и посадить в тюрьму», – написал Родченков.

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