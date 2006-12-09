Запашный о фанатах: «Приняли западную культуру, где нормально вести себя на стадионе как мрази»

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался о конфликте с болельщиками «Спартака».

– Особенно остро ваши слова восприняли болельщики «Спартака».

– И меня удивила их позиция. Кажется, со слов представителя их болельщиков все и началось. Они первыми призвали расследовать мои слова. При этом в интервью я ни разу не произнес слово «Спартак» – его там в принципе не было. Степень профессионализма этих людей оставляет желать лучшего, обычно в крупных компаниях обращаются за комментарием напрямую.

– Фанаты – довольно радикальная среда. Не опасаетесь за свою безопасность после этого инцидента?

– Нет, потому что в большинстве случаев фанаты – нормальные люди. Проходит третий день этой истории, и я вижу, что люди постепенно разбираются в ситуации. Простите, но у меня профессия такая, я каждый день иду в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя.

– Обидно, что фанаты в ответ на ваши слова задели самую важную часть вашей жизни – цирк?

– Ничуть. Назвать меня живодером – самое простое. Интересно, как бы они меня назвали, если бы я был актером или певцом? Или сталеваром?

[Больше всего расстроили] люди, которые тиражируют дерьмо. Те, что просто берут и вырывают из контекста отдельные фразы. Знаете, над чем я задумался? Сейчас огромное количество звезд в принципе не дают интервью. Например, мой друг Федор Емельяненко. Или хороший знакомый Дмитрий Нагиев. Они прекрасно понимают, как это работает. То, как всякие полублогеры специально могут сделать из любого выступления грязную сенсацию. Живем в такое время. Одни кормят дерьмом других.

– То есть ваш комментарий был передан неверно?

– Вы разговариваете с 43-летним взрослым человеком. Мне же не 15 лет! Неужели вы правда можете поверить в то, что Запашному нечего делать и он призывает крушить людям головы? Это что, форма развлечения? Забава такая? Как можно изначально в такое поверить!

Это все равно, что обвинять в кровожадности человека, который выступает за смертную казнь насильника, который надругался над маленькой девочкой. Такая же ересь!

– Ключевой вопрос – в ситуации, когда фанаты матерятся, насилие это нормально?

– Я бы сделал так. Матерится фанат – значит, нужно подойти и сделать замечание. Если не слушает с первого раза, надо подойти еще раз. Но если они не останавливаются, таких людей нужно выводить со стадиона. Будут сопротивляться – смотреть по ситуации.

Я ведь и сам болельщик, был на пяти матчах ЧМ. Однажды сделал замечание болельщику из Аргентины, который кинул бутылкой на поле. А он полез ко мне драться!

Сейчас, когда подходишь к стадиону, ощущение, что начались военные действия. Такого не было раньше. Мы приняли западную культуру, согласно которой вести себя на стадионе как мрази – это нормально, – сказал Запашный.

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