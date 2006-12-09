Глава комиссии WADA: «Сборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор объявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть не сможет выступать там под названием и флагом страны.

«Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в .

Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно. За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение», – заявил Тэйлор.

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