СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло СКА (2:3 Б) по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, питерский клуб продлил победную серию до 11 игр. Команда тренера Алексея Кудашова занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
- 1:0 – 6 Игумнов (Миронов, Афиногенов)
- 1:1 – 30 Кагарлицкий (Кузьменко)
- 1:2 – 42 Якупов (Кагарлицкий)
- 2:2 – 48 Алексеев (Огурцов, Моисеев)