СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло (2:3 Б) по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, питерский клуб продлил победную серию до 11 игр. Команда тренера Алексея Кудашова занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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