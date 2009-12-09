СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

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Московское «Динамо» проиграло СКА (2:3 Б) по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, питерский клуб продлил победную серию до 11 игр. Команда тренера Алексея Кудашова занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Динамо Москва – СКА 2:3 (1:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
9 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Игумнов (Миронов, Афиногенов)
1:1 – 30 Кагарлицкий (Кузьменко)
1:2 – 42 Якупов (Кагарлицкий)
2:2 – 48 Алексеев (Огурцов, Моисеев)

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