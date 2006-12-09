Егоров об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч. Есть вопросы по ВАР»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — (1:1).

«Главный арбитр провел достойный матч. Есть вопросы по ВАР и взаимодействию с ним. Возникали ситуации, когда арбитр принимал правильное решение, но после переговоров арбитр шел к мониторам.

Это наша учеба. Мы из любой ситуации делаем правильные выводы. Бывает, что связь плохая у ВАР. Вопрос в коммуникации: арбитр объясняет свое видение ситуации, а ВАР смотрит свои слова на видео. Арбитр ВАР должен был либо исключить эту ситуацию, либо быстрее это все сделать.

После матча с Казарцевым разговаривали. Операторы искали лучший ракурс. Призываю всех успокоиться. У нас еще нет автоматизма в работе с ВАР, арбитры учатся правильно его использовать.

Не сказал бы, что ВАР расслабляет наших арбитров. ВАР — это помощь. Если арбитр выходит на работу, он должен быть сконцентрирован на ней на все 100%. Бывает, что действительно арбитр просто занимает неудачную позицию. Если кто-то расслабляется на поле — это путь в никуда», — сказал Егоров.

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