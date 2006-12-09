Комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать фанатские протесты во время матчей. Это указание «непосредственного руководства» («Медуза»)

Стало известно, почему проигнорировал протест болельщиков в 19-м туре чемпионата России.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на информированный источник, отсутствие обсуждения этой темы в эфире во время матчей связано с указанием сверху.

Отмечается, что как минимум части комментаторов перед матчами звонило «непосредственное руководство» и попросило вообще не затрагивать тему фанатского протеста. от комментариев отказался.

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