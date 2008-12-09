Егоров о матче «Зенит» – «Спартак»: «Мешков правильно продолжил игру после момента с Ракицким»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения моментов матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

На 75-й минуте матча мяч попал в руку защитника Ярослава Ракицкого в штрафной. Главный арбитр встречи принял решение продолжить матч.

«Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте. Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», — объявил Егоров.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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