«Арсенал» тонет, религиозные комнаты и пиво на стадионах, Каррера вместо Слуцкого возглавит АЕК и другие новости утра

1. «Арсенал» дома уступил «Брайтону» (1:2) в 15-м туре чемпионата Англии и идет 10-м в таблице. Лондонцы не выигрывают 9 матчей подряд впервые за 42 года, тогда родился нынешний тренер команды Фредди Юнгберг.

2. Есть версия, что Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом» с зарплатой 3,6 млн евро в год, но клуб все опровергает.

3. Госдума поддержала проект создания религиозных комнат на спортивных объектах, а комитет по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах.

4. «Магнитка» в третий раз в сезоне обыграла «Салават» в КХЛ, «Трактор» уступил в 7 из 9 матчей при Юрзинове, «Сочи» победил «Автомобилист».

5. Российские эксперты установили, что база данных Московской лаборатории администрировалась удаленно из США с 2015 по 2016 год. Так-так-так...

6. НХЛ. Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Коламбусом», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе» благодаря 2 очкам и решающему буллиту Свечникова. Другие результаты – здесь.

7. Трансферы. «Эвертон» уволил Марку Силву. «Локомотив» готов выкупить Жоау Мариу у «Интера» (надо 18 млн евро). Словацкий форвард Боженик не хочет в ЦСКА. Хавбек «Зенита» Лесовой перейдет в «Динамо». Почеттино не возглавит «Баварию», там другие кандидаты. Габулов покидает пост президента «Алании».

8. ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять своим болельщикам билеты на игру бесплатно. Все из-за местных зрителей, пытавшихся попасть в сектор москвичей.

9. Трехочковый Майка Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертайме в 12-м туре Евролиги.

10. Очередной скандал в Италии. Corriere dello Sport заголовком «Черная пятница» анонсировала матч «Интер» – «Рома», на обложке – Лукаку со Смоллингом. Ромелу говорит, что это «тупейший заголовок» в его жизни, а газета отвечает, что просто гордится игроками.

11. НБА. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Хьюстон» взял верх над «Торонто». Остальные результаты – здесь.

12. Алиев – 4-й, Самарин – 5-й в Финале Гран-при после короткой программы. У юных фигуристов так: Мозалев лидирует, Усачева – 2-я, еще две наших пары – в тройке.

13. Слуцкий отказался возглавить АЕК, предлагавший ему контракт на 1,5 года. Греков будет тренировать Каррера, соглашение – на 2 года.

14. Брезаз выиграла индивидуальную гонку Кубка мира в Эстерсунде, Куклина – 5-я, Воронина – 14-я, Юрлова – 16-я.

15. Хабиб и его отец Абдулманап получили высшие награды Дагестана – ордена «За заслуги».

16. РУСАДА призвало отстранить всех тренеров сборной России по легкой атлетике. Это необходимо для выхода ВФЛА из допингового кризиса.

17. Рекламный пост в инстаграме Хэмилотона оценивается в 40 000 фунтов. Не Роналду, конечно, но тоже неплохо.

Цитаты дня:

Слуцкий о фильме Навального про Медведева: «Наше правительство развернуто не отвечает. Я как россиянин вторую сторону не услышал»

Дзюба о фанатах в Сан-Марино: «Знаю, это была проплаченная акция. Они выкрикивали фашистские лозунги»

Дмитрий Медведев: «Этот допинговый скандал уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал»

Вячеслав Фетисов: «Не нужно выделять деньги клубам, не работающим со своими болельщиками»

Хабиб: «Честь, потерянная однажды, никогда не вернется»