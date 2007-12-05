Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года (Sportime.gr)

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Леонид Слуцкий является главным претендентом на пост тренера греческого АЕК, сообщает Sportime.gr.

Клуб предложил российскому специалисту контракт на 1,5 года. Слуцкому нравится предлагаемый АЕК проект, в пятницу он даст ответ на предложение.

Помимо Слуцкого, есть еще один кандидат на должность тренера, но россиянин считается приоритетной целью руководства АЕК.

АЕК занимает пятое место в чемпионате Греции, набрав 18 очков в 12 матчах.

«Витесс» не хотел увольнять Слуцкого – тренера обожали игроки. Но сам Леонид, кажется, устал

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