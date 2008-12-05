«Арсенал» – «Брайтон» – 1:1. Ляказетт забил. Онлайн-трансляция

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» принимает «Брайтон».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.15, «Эмирейтс»
-
Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Колашинац (Тирни, 72), Бельерин, Давид Луиз, Уиллок (Пепе, 46), Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт (Мартинелли, 77), Обамеянг.
-
Брайтон –
Райан, Берн, Уэбстер, Данк, Муй, Стивенс, Гросс, Проппер, Альсате, Мопе, Коннолли (Монтойя, 76).
- Предупреждения:
- Бельерин (20), Папастатопулос (45), Гросс (60), Давид Луиз (68).