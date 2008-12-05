«Арсенал» – «Брайтон» – 1:1. Ляказетт забил. Онлайн-трансляция

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Александр Ляказетт Адам Уэбстер Футбол

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» принимает «Брайтон».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арсенал – Брайтон 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
5 декабря, 23.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Уэбстер, 1:1 – 50 Ляказетт.
АрсеналЛено, Папастатопулос, Колашинац (Тирни, 72), Бельерин, Давид Луиз, Уиллок (Пепе, 46), Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт (Мартинелли, 77), Обамеянг.
БрайтонРайан, Берн, Уэбстер, Данк, Муй, Стивенс, Гросс, Проппер, Альсате, Мопе, Коннолли (Монтойя, 76).
Предупреждения:
Бельерин (20), Папастатопулос (45), Гросс (60), Давид Луиз (68).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья