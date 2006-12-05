Гендиректор «Зенита» о новом контракте Дзюбы: «Информация не соответствует действительности»

Генеральный директор Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий заключил с клубом новый контракт.

Ранее появилась информация, что 31-летний форвард подписал с «Зенитом» новое соглашение по схеме «2+1» и зарплатой 3,6 млн евро в год.

– Я уже говорил, что мы сообщим о подписании контракта в нужное время и в нужном месте, поэтому без комментариев

– Получается, что информация о том, что Дзюба подписал контракт по схеме «2+1» и что он будет получать 3,6 млн евро в год, не соответствует действительности?

– Не соответствует. Это гадание на кофейной гуще, – сказал Медведев.

Нынешний контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до конца июня 2020 года. Статистику футболиста можно изучить здесь.