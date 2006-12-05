Директор «Краснодара»: «Получили письмо от ЦСКА не предоставлять им билеты бесплатно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Краснодар стадион Краснодар Арам Фундукян Футбол

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян прояснил ситуацию с отсутствием бесплатных билетов для болельщиков ЦСКА на матч команд в 19-м туре РПЛ.

Сообщалось, что билеты на гостевой сектор будут стоить 500 рублей. 

«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файеры на матчах.

С ЦСКА мы играем седьмого декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», – написал Фундукян в твиттере.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья