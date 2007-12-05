Российские эксперты: «База данных Московской лаборатории с 2015 по 2016 год администрировалась удаленно из США»

Опубликован отчет российских экспертов об изменениях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Группа независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) профессора Виктора Блажеева проанализировала базу и пришла к следующим выводам:

– У переехавших в США создателей базы данных (LIMS) Тимофея Соболевского и Олега Мигачева до июня 2016 года сохранялась возможность удаленно изменять и администрировать базу. С августа 2015 по июнь 2016 года база, по сути, администрировалась из Лос-Анджелеса, пока ее не отключили от интернета.

– В период с ноября 2015 по июнь 2016 года 2885 действий с базой были выполнены удаленно.

– В LIMS были обнаружены скрипты, встроенные в базу, которые автоматически подделывали pdf-файлы, независимо от результатов анализа допинг-проб спортсменов.

– Системный администратор московской лаборатории Евгений Мочалов ежегодно переводил дату в базе на любое число 2015 года. Это делалось для того, чтобы система работала стабильно, так как последняя рабочая версия была сделана именно в 2015-м, а у Мочалова не было никакой документации по LIMS.

– Мочалов не мог отформатировать или «занулить» один из жестких дисков, так как команда по форматированию выполнилась всего за 17 секунд, а этого времени недостаточно, чтобы уничтожить какие-либо данные на диске объемом в 1 терабайт.

– , по показанию свидетелей, в 2017 году неоднократно предлагал деньги и эмиграцию в США директору Московской лаборатории в обмен на данные первичных результатов тестирования спортсменов.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что исследование базы со стороны WADA было некорректным, а выводы сделаны неправильные.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства ( ) примет решение о том, стоит ли наказывать Россию за манипуляции с базой данных Московской лаборатории.

За 20 лет ВАДА превратилось в главную силу мирового спорта. Как так вышло?

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы