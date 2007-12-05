Хабиб: «Честь, потерянная однажды, никогда не вернется»

Чемпион UFC в легком дивизионе сообщил, насколько для него важна честь.

«Честь, потерянная однажды, никогда не вернется. Не могу вам точно сказать, чьи это слова, но эти слова для меня имеют огромное значение», – рассказал Хабиб.

18 апреля в Нью-Йорке Нурмагомедов проведет поединок против Тони Фергюсона.

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