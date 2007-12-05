Хабиб: «Честь, потерянная однажды, никогда не вернется»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов сообщил, насколько для него важна честь.

«Честь, потерянная однажды, никогда не вернется. Не могу вам точно сказать, чьи это слова, но эти слова для меня имеют огромное значение», – рассказал Хабиб.

18 апреля в Нью-Йорке Нурмагомедов проведет поединок против Тони Фергюсона.

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