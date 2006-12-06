Чен лидирует после короткой программы в Финале Гран-при, Ханю – 2-й, Алиев – 4-й, Самарин – 5-й

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5 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине, мужчины представили короткие программы. 

Лидирует американец Нэтан Чен. Россиянин Дмитрий Алиев идет на 4-м месте, Александр Самарин – на 5-м.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43

3. Кевин Аймо (Франция) – 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78

5. Александр Самарин (Россия) – 81,32

6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67

Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию

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