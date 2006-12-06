Чен лидирует после короткой программы в Финале Гран-при, Ханю – 2-й, Алиев – 4-й, Самарин – 5-й

5 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине, мужчины представили короткие программы.
Лидирует американец Нэтан Чен. Россиянин Дмитрий Алиев идет на 4-м месте, Александр Самарин – на 5-м.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 110,38
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43
3. Кевин Аймо (Франция) – 96,71
4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78
5. Александр Самарин (Россия) – 81,32
6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67
Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию