Слуцкий о фильме Навального про Медведева: «Наше правительство развернуто не отвечает. Я как россиянин вторую сторону не услышал»

Бывший главный тренер «Витесса» в видеоинтервью Sports.ru прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального в отношении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

– На чемпионате мира в эфире Первого канала вы сказали: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы посмотреть». Как много роликов Навального вы видели?

– Много.

– Вы его постоянный зритель?

– Да. Я могу сказать больше. Я примеряю многие вещи на примере 14-летнего сына. В его среде основным политическим спикером и человеком, формирующим первоначальные взгляды, тоже является Навальный. Просто потому, что он не смотрит телевизор, как и все его поколение. Наверное, он ни разу в жизни не видел телевизионную программу. Все – на ютубе. А учитывая, что наши политические лидеры – в телевизоре, а не на ютубе, новое поколение просто не может формироваться иначе. А там несколько другие представления о нашем политическом устройстве.

– Навальный – герой или шарлатан?

– Я не знаю. Я не могу его оценить. Но могу сказать: мне интересно то, что он делает. Мне интересно послушать. Но я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен. Я это слушаю как информацию. Если вся информация, которая выходит, правдивая, то у любого нормального человека это вызывает, мягко говоря, вопросы. Но всегда нужно слушать разные стороны.

Сегодня Навальный для меня – это спикер, говорящий о проблемах коррупции в стране. А для молодого поколения – человек, который формирует политические взгляды.

– Разберем конкретный кейс: фильм «Они вам не Димон» про Медведева. Обнаружилось много незадекларированной недвижимости премьер-министра. Медведев выступил через полтора месяца и сказал, что это какая-то бурда. Кому вы больше верите?

– К сожалению, наше правительство развернуто не отвечает на какие-то вещи. Это можно связать с тренерством. Когда болельщики тебе орут, что ты такой-сякой, можно выбрать позицию: «Да чего я этим болельщикам буду отвечать, объяснять? До свидания». А можно: «Ребят, у вас есть вопросы, давайте встретимся, и я попытаюсь на эти вопросы вам ответить. Аргументированно, четко. Объяснить, как, почему, зачем».

Наверное, позиция «Я главный тренер, ничего не волнует» имеет право на существование в чьей-то логике. Почему я должен перед кем-то отчитываться? Но, безусловно, вторая позиция мне гораздо ближе. Поэтому я бы хотел подробных объяснений, что это, как это. И такую же доказательную базу обратного характера. Как на суде, когда надо не игнорить и говорить, что ерунда, а переигрывать аргументами. Если такой серьезный наезд, нужно дать серьезную доказательную базу от противного.

И чтобы сказать, кому я верю и не верю, мне нужно выслушать все стороны. Я очень сожалею, что лично я как россиянин вторую сторону не услышал, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Всему Головин».