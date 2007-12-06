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    НБА. «Нью-Йорк» – «Денвер», «Торонто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Хьюстон Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    Неудачно стартовавший «Нью-Йорк» примет крепкий «Денвер» Йокича. Действующий чемпион «Торонто» дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    6 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Денвер
    Дата проведения
    6 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Хьюстон
    Дата проведения
    6 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Финикс
    Дата проведения
    6 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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