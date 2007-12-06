НБА. «Нью-Йорк» – «Денвер», «Торонто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
Неудачно стартовавший «Нью-Йорк» примет крепкий «Денвер» Йокича. Действующий чемпион «Торонто» дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 6 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 6 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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