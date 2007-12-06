НБА. «Нью-Йорк» – «Денвер», «Торонто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

Неудачно стартовавший «Нью-Йорк» примет крепкий «Денвер» Йокича. Действующий чемпион «Торонто» дома сыграет с Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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