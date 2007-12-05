Вячеслав Фетисов: «Не нужно выделять деньги клубам, не работающим со своими болельщиками»

Олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о работе футбольных клубов с болельщиками.

На матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0) фанаты красно-белых оскорбляли форварда хозяев Артема Дзюбу. Перед игрой несколько болельщиков «Спартака» были задержаны, клуб был оштрафован.

«Я считаю, что нам нужно скорректировать концепцию финансирования профессиональных команд, не выделяя деньги тем, кто не работает со своими болельщиками. Многие проблемы, связанные с ними, возникают именно от того, что у клубов нет мотивации работать со своей аудиторией.

Невыход спортсменов к прессе, отсутствие диалога между игроками и болельщиками – все это создает пропасть между клубом и окружающим миром, которая сказывается на поведении людей на трибунах.

Отсюда несдержанность болельщиков и их негативное влияние на семьи с детьми. Я точно могу сказать, что не поведу своего ребенка на стадион, где можно услышать оскорбления, да еще и в ненормативной форме.

С другой стороны, прошлогодний чемпионат мира показал, что мы умеем болеть и создавать на стадионе атмосферу праздника. Не хотелось бы навсегда утратить тот позитив, который царил на матчах на протяжении самого счастливого футбольного месяца в истории нашей страны.

В советское время мы регулярно ездили на встречи с поклонниками по всей стране и понимали, что мы и они – одна семья. В НХЛ мы организовывали для болельщиков порядка 10 мероприятий в год: проводили с ними досуг, дарили подарки, помогали нуждающимся. Люди чувствовали себя частью команды, всегда поддерживали ее на трибунах и не переходили на оскорбления даже при неудачных результатах.

Никогда не видел, чтобы люди организованно кричали что-то оскорбительное спортсменам и даже болельщикам другой команды – и на Западе, и в нашей стране. В детстве я ходил на стадион «Динамо», где на тот момент играли почти все московские команды. Матчи собирали больше 60 тысяч человек, и никаких проблем с оскорблениями никогда не возникало.

Сейчас организованный мат на трибунах очень мешает росту посещаемости соревнований, особенно если говорить о семьях с детьми. Я бы не хотел, чтобы нецензурная брань на стадионах стала частью нашей культуры, иначе мы никогда не сможем сделать спортивные соревнования частью повседневной жизни людей», – заявил Фетисов.

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