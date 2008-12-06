дома проиграл «Брайтону» (1:2) в 15-м туре АПЛ.

Лондонцы не побеждают в девяти матчах подряд во всех турнирах.

Это худшая серия «Арсенала» за 42 года. С февраля по март 1977 года команда не могла выиграть в десяти встречах.

Любопытно, что тогда, 16 апреля 1977-го, родился исполняющий обязанности главного тренера лондонцев .

42-летний швед стартовал с двух игр без побед. До этого у него была ничья с «Норвичем» (2:2).

Команда с 19 очками остается на десятом месте в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.